«الأرصاد السعودية» ترفع حالة التأهب القصوى بمكة والطائف: أمطار غزيرة وسيول

ذكرت الأرصاد السعودية، أنّ المملكة تشهد اليوم طقسا غير مستقر على بعض المناطق، منها مكة المكرمة وجازان ومنطقة الباحة، إذ رفع المركز الوطني للأرصاد السعودي حالة التأهب القصوى للون الأحمر على بعض مناطق المملكة، التي تشهد سقوط أمطارا رعدية غزيرة قد تصل إلى سيول يصاحبها نشاط الرياح وسقوط البرد.

حالة الطقس في المدينة المنورة

ورفعت «الأرصاد» حالة التأهب إلى الإنذار الأصفر في المدينة المنورة، إذ يتوقع أن تشهد اليوم أمطار خفيفة، ويصاحبها نشاطا للرياح، بالإضافة إلى تدني في مدي الرؤية الأفقية، وذلك في الفترة من الواحدة ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.

الأرصاد السعودية: مكة المكرمة تتعرض لأمطار غزيرة

وحذرت الأرصاد السعودية، التي رفعت حالة التأهب القصوى في مكة المكرمة والطائف إلى الحالة القصوى «الأحمر»، خلال الفترة من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً، من سقوط أمطار غزيرة.

وأوضحت أنّ الأمطار الغزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

الطقس في المملكة

كما رفعت الأرصاد السعودية حالة التأهب إلى الإنذار الأحمر في منطقة جازان وتحديدًا في أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد، بالإضافة إلى منطقة الباحة والتي تتضمن الحجرة، والمحواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، وذلك خلال الفترة من 12 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً، بسبب سقوط أمطار غزيرة يصاحبها نشاط الرياح، وانعدام الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.