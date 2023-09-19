موعد بدء الدراسة 2023 في المدارس الحكومية.. باقِ أيام قليلة

أقل من 10 أيام تفصلنا عن موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور سابق عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، يتضمن الخريطة الدراسية ومواعيد الامتحانات الكاملة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وكشف المنشور، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، لجميع المدارس الرسمية واللغات والخاصة ومختلف المراحل الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، إذ تبدأ الدراسة السبت 30- 9- 2023، وتستمر حتى السبت 8-6-2024، ويبلغ عدد أسابيع الدراسة 35 أسبوعًا، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27-1- 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.