ملتقى توظيفي من «الشباب والرياضة» لعدد كبير من الشركات.. مرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن تنظيم ملتقى توظيفي بالبحيرة للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» ومؤسسة حياة كريمة، على أن يتم تنظيم الملتقي التوظيفي على مدار يومين متواصلين.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها التفاصيل الكاملة الخاصة بالملتقى، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد ومكان الملتقى والتفاصيل الكاملة الخاصة به، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان الملتقى التوظيفي، على أن يتم تنظيمه بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بدمنهور بالبحيرة، على أن يكون على مدار يومي السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري والأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل من عام 2023، ليبدأ من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء.

تفاصيل الوظائف الخاصة بالملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي للكثير من شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية، وتأتي تلك الشركات في الكثير من المجالات المختلفة والمتنوعة والتي تهم قطاع كبير من الشباب لجميع المؤهلات، فضلا عن انتظار مسؤول توظيف من كل شركة، كنا أنه من الممكن تقديم على أكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم.