«الشباب والرياضة» تعلن عن رحلة بـ900 جنيه إلى الغردقة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الخاصة بالرحلة وموعد انطلاقها ومدة الرحلة والمحافظات التي تستهدفها المبادرة، بحسب ما أوضحته وزارة الشباب والرياضة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل الرحلة

- يتم تنظيم الرحلة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل.

- المحافظات المستهدفة: الشباب من محافظتي السويس وبورسعيد فقط.

- مدة الفوج: 5 أيام 4 ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 900 جنيه من كل مشارك، والإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بالغردقة، والاستقبال على وجبة الغداء والتسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك

نوهت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في الاشتراك بالرحلة، التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.emys.app/youth/trip_public

وأشارت إلى أنّه يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية و أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

وأكدت الوزارة أنّ التجمع سيكون في الساعة السابعة صباحا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بكل من السويس وبورسعيد يوم 30 سبتمبر المقبل.

شروط الاشتراك في الرحلة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- المشاركون يتحملون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة

ولفتت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه، وفقا لأي ظروف طارئة والمشاركون مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.