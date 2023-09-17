وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف طريقة التقديم والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لعدد من الشركات خلال الأسبوع الجاري.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط الوظائف وكيفية التقديم وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع «فيس بوك».

يوم توظيفي مفتوح لأحد الشركات

تطلب الشركة عددًا من الأشخاص للعمل كأمن إداري فى المناطق التالية:

- العاصمة الإدارية بالعاصمة

- القطار الكهربائي بالسلام

- شركة إدارية بالتجمع الخامس

- مول تجاري بالتجمع الخامس

- سنترال مدينتي - مدينتي

- كمبوند سكن - المعادي

- شركات اتصالات - الجيزة

شروط القبول في الوظائف

- يجيد القراءة والكتابة

- عدم وجود أي إعاقة حركية أو تشوهات جسدية

- الطول لا يقل عن 160 سم

- السن من 20 إلى 50 سنة

- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

- سكن مجهز بالكامل

- مواصلات داخلية

- تأمين طبي واجتماعي

- بوليصة تأمين على الحياة

الرواتب من 3500 حتى 4500 حسب مكان كل وظيفة والخبرة

- حوافز

- دورة تدريبية مجانا

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

كيفية التقديم

- يتم ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/xiv7upR6pR ابتداء من اليوم الأحد إلى الخميس 21 سبتمبر من الساعة 11صباحا إلى الساعة 3 مساء.

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المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية

- تأمين طبي واجتماعي ونظام حوافز

- فرص للترقي

شروط القبول

- مؤهل عال - فوق متوسط - متوسط

- موقف واضح من الخدمة العسكرية

- السن لا يزيد عن 35 سنة

ميعاد ومكان اليوم التوظيفي

بعد غد الثلاثاء، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، بفرع الشركة في الدقهلية - المنصورة - شارع عبد السلام عارف.

كيفية التقديم

للتقديم يتم ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/aQh1uxAXv5