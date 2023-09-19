موعد الكشف الطبي في جامعة المنصورة 2023.. اعرف خطوات التقديم

يتطلع خريجو الثانوية العامة 2023 لمعرفة الكشف الطبي في جامعة المنصورة 2023، خاصة مع بدء التقديم لكلياتها منذ 9 سبتمبر الجاري حتى بداية الدراسة، وفقا للموقع الرسمي للجامعة.

الكشف الطبي بجامعة المنصورة 2023

ويمكن للطلاب معرفة موعد الكشف الطبي جامعة المنصورة 2023 من خلال التسجيل على نظام ابن سينا للجامعات من هنا، وتنفيذ الخطوات التالية:

- التقديم على موقع ابن سينا للمستشفيات

- إدخال البيانات الخاصة بالطلاب

- يظهر كود خاص بفوري على الطالب دفع رسوم الكشف الطبي من خلاله .

- يتيح الموقع بعد الدفع للطالب موعد ومكان الكشف الطبي علي ان يلتزم الطالب بالموعد المحدد.

- يمكن للطالب التقديم مرة أخري في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد لكن يتطلب علية عمل الإجراءات اللازمة.

التقديم بجامعة المنصورة

ويستمر التقديم في كليات جامعة المنصورة حتى بدء الدراسة بها على أن يجهز الطلاب أوراقهم، والتي من ضمنها بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق للكلية المقبول بها بجامعة المنصورة وجاءت الأوراق كالتالي:

- بطاقة الترشيح الخاصة بالكلية

- شهادة الثانوية العامة

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور