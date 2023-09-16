‎ قافلة جامعة طنطا توقع الكشف الطبي على 1456 حالة في مركز قطور بالغربية

‎نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة تنموية شاملة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، في قرية الشين التابعة لمركز قطور، بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرف الدواء بالمجان

‎وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لـ1456 مريضًا من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 95 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ65 مواطنًا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1651 رأس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة.

وجرى توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: «68 في جراحة المخ والأعصاب، و104 في طب الأطفال، و145 بجراحة العظام، و136 في الأمراض الجلدية، و110 بأمراض الباطنة، و39 بعيادة جراحة المسالك البولية، و105 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و87 بعيادة الجراحة العامة، و56 بعيادة الأمراض الصدرية، و46 بالنفسية والعصبية، و194 بعيادة طب وجراحة العيون، و21 بعيادة القلب والأوعية، و88 بعيادة التحاليل، 34 حالة تنظيم أسرة، و233 بالمبادرات».

تحويل الحالات للمستشفى

‎كما جرى تحويل 95 حالة إلى المستشفيات، بواقع 8 جراحة مخ وأعصاب، و8 أطفال، و14 عظام، و4 جلدية، و4 باطنة، و44 مسالك بولية، و4 أنف وأذن وحنجرة، و11 جراحة عامة، و3 صدر، و8 نفسية، و24 طب وجراحة العيون، و3 قسم القلب والأوعية الدموية.