موعد إجازة المولد النبوي.. مدفوعة الأجر لجميع العاملين

كشف مجلس الوزراء عن موعد إجازة المولد النبوي، موضحا أنها مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، وستكون الأسبوع المقبل، ويستفيد منها جميع العاملين بالوزارات وفي المصالح الحكومية، والهيئات العامة والقطاع العام والخاص.

إجازة المولد النبوي

وفقا لمنشور مجلس الوزارء، فإن إجازة المولد النبوي ستكون يوم الخميس الموافق 28 -9-2023.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنّ موعد المولد النبوي الشريف هجريا، سيكون الأربعاء 12 ربيع أول، 27 سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار ترحيل الإجازات الصادر عن مجلس الوزراء.

آخر إجازات 2023

وبعد انتهاء إجازة المولد تأتي العطلة الرسمية لـ6 أكتوبر المقبل، وبذلك تكون آخر الإجازات الرسمية في عام 2023.

توزيع 50 طن لحوم أضاحي على الأسر بمناسبة المولد النبوي

وفي سياق متصل وبمناسبة احتفالات المولد النبوي، أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 50 طن من لحوم أضاحي، وذلك على جميع الأسر الأولى بالرعاية بدء من يوم الجمعة المقبلة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.