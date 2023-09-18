توزيع 50 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية توزيع 50 طن من لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

توزيع لحوم الأضاحي بمناسبة المولد النبوي

جاء ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تنطلق يوم الجمعة المقبل حتى الخميس 28 سبتمبر الجاري، عملية توزيع 50 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفق بيان وزارة الأوقاف، فيتم توزيع اللحوم على النحو التالي:

إجازة المولد النبوي

وحول إجازة المولد النبوي فقد كشفت الصفحة الرسمية لـ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 لموظفي الدولة بقطاعيها الخاص والعام على أن يوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف 2023 الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.