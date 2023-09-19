بعد ظهوره في إعلان مع لوفرين.. معلومات عن شبيه محمد صلاح

مفاجأة كبرى كشفتها كواليس الحملة الإعلانية التي كان بطلها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وزميله في الفريق السابق الكرواتي ديان لوفرين، بعدما تم الكشف عن عدم وجود الفرعون المصري في الإعلان، بل شبيهه.

من هو شبيه محمد صلاح الذي ظهر مع لوفرين في إعلان إسكندرية؟

لاقى إعلان صلاح ولوفرين لأحد شركات المشروبات الغازية رواجا كبيرا، في ظل العلاقة القوية التي تجمع الثنائي منذ لعبهما سويا في ليفربول، وقبل رحيل اللاعب الكرواتي عن قلعة أنفيلد.

الإعلان الذي شهد ظهور الثنائي وهما يتناولا الأكلات المصرية الشعبية مثل الكبدة والكشري، تم الكشف خلال الساعات الماضية، أن بطل الإعلان لم يكن محمد صلاح، فمن هو شبيه الفرعون المصري الذي ظهر بدلا منه؟.

كيف تغير شكل شبيه صلاح في الإعلان بـ«الذكاء الاصطناعي»

محمود فرفور أو «فيرو»، هو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، اختارته الشركة الدعائية لتنفيذ الإعلان بدلا من محمد صلاح لصعوبة تصوير قائد منتخب مصر في شوارع الإسكندرية، نظرا لشعبيته الطاغية.

الذكاء الاصطناعي، كان الوسيلة التي اتبعها منفذي الإعلان من أجل الوصول لنفس ملامح محمد صلاح، في ظل التشابه الكبير بينه وبين «فرفور» الذي قام بأداء المشاهد بدلا منه.

«فرفور» هو مؤسس شركة إدارة علاقات عامة لوسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه الآلاف عبر حسابه على موقعي «تيك توك» و«انستجرام».

أصول شبيه محمد صلاح تعود لمحافظة دمنهور، وظهوره في حملة إعلانية في دور «الدوبلير» للفرعون المصري لم تكن المرة الأولى.

في 2021، نفذت نفس الشركة حملة إعلانية، ظهر خلالها صلاح بصورة حقيقية، والذي شهد ظهور محمود فرفور أيضا، حيث قام بتمثيل دور نجم ليفربول في مرحلة سنية أصغر.

احتفى «فرفور» عبر حسابه بنجاح الحملة الإعلانية التي كان بطلها رفقة لوفرين، كما أن الأخير أبدى إعجابه الشديد بالشبه بين شبيه صلاح والفرعون المصري، حيث قام بنشر صور من كواليس الإعلان عبر حسابه الرسمي على «انستجرام».