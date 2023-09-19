هل يتوج ليفربول بالدوري الأوروبي؟.. 4 مكاسب لرفاق صلاح في «يوروبا ليج»

موقف لا يحسد عليه، ساقه القدر إلى ليفربول، ليجبره على السير في طريق الفوز ولا شيء سواه، إذ لا بديل للريدز عن السعي نحو منصة التتويج بالدوري الأوروبي، البطولة القارية الوحيدة القادرة على إعادة الفريق إلى الأمجاد.

ليفربول يبدأ مشواره في الدوري الأوروبي

يبدأ الريدز مغامرته الأوروبية هذا الموسم، في مدينة لينز النمساوية، أمام لاسك لينز، يوم الخميس المقبل، في مجموعة سهلة، تضم تولوز الفرنسي ورويال يونيون سان جيلواز البلجيكي.

رحلة جماهير ولاعبي ليفربول تلك المرة ستكون مختلفة، مليئة بالتحديات والمشاهد الجديدة التي لم تحدث في السنوات القليلة المنقضية، إلى جانب العديد من المكاسب، يستعرضها التقرير التالي.

ضغوط أقل في الدوري الأوروبي

يواجه ليفربول ضغوطًا أقل في الدوري الأوروبي هذا الموسم، على عكس كل موسم، الأمر الذي سيتيح له فرصة الذهاب بعيدًا في البطولة دون عناء، إلى جانب التركيز على منافسات الدوري الإنجليزي، من أجل العودة إلى منصات التتويج بالبطولة المحلية، التي غابت عن خزائن الريدز منذ 2020.

المداورة تقلل فرص الإصابات

لا يحتاج الألماني يورجن كلوب المدير الفني، إلى استخدام القوام الأساسي في جميع المنافسات، خاصة أن الخبرات التي يملكها منافسوه في المراحل الأولى من المسابقة، لا تقارن بخبرات الريدز، لكنه سيعتمد بشكل أساسي على بعض العناصر المؤثرة في خطته على مدار الفترة الماضية، وعلى رأسهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حصن الأمان لشباك ليفربول، إلى جانب منح العناصر الشابة فرصة للظهور وإثبات جدارتهم.

ظهور نجوم جديدة في ليفربول

يحتاج ليفربول لاكتشاف نفسه من جديد، والتعرف على المواهب الدفينة على مقاعد البدلاء، الأمر الذي سيتيح الفرصة لظهورهم، وقد يمنح يورجن كلوب خيارات جديدة في مسيرته هذا الموسم، لكونه مجبرا على الاستغناء عن عدد من نجومه الأفارقة، لارتباطهم بكأس أمم أفريقيا، وعلى رأسهم محمد صلاح.

بناء طريق جديد لدوري أبطال أوروبا

الأمر لا يتوقف فقط عند المكاسب في الدوري الأوروبي، الأمر سيمتد إلى مكاسب إضافية في طريقه إلى دوري أبطال أوروبا بالمواسم المقبلة، خاصة أنه سيحصل على الثقة، في ظل ابتعاده عن التتويج بالبطولات القارية لفترة طويلة.