40 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

حلقت 40 رحلة بالون طائر اليوم الثلاثاء، في سماء الأقصر تقل على متنها 850 سائحًا من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سياحة المغامرات

وأوضح الطيب، أن البالون الطائر من الأنشطة السياحية المصنفة ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح وهو ما أكسبه متعة خاصة، لأنه يجعل السياح يعيشون أجواء المغامرة والإثارة.

توفير أكثر من ألفي فرصة عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب المحافظة، يعملون في 19 شركة في وظائف تتنوع بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين ومرشدين سياحيين وغيرهم، وكل فترة ترتفع عدد الشركات العاملة وترتفع معها فرص العمل.

وأكد الطيب، أن الموسم السياحي الصيفي الذي أوشك على الانتهاء، جاء هذا العام جيدًا جدًا مقارنة بالمواسم الصيفية السابقة، بالنسبة لسياحة البالون الطائر، متوقعًا أن يحقق البالون في الموسم الشتوي إقبالا كبيرا مثل الموسم الشتوي الماضي والذي حقق فيه البالون أعلى نسبة إشغال منذ إنشائه.