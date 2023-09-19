كيفية حساب زيادة المعاشات عن شهر أكتوبر 2023 لـ11 مليون مستفيد

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة قرارات السبت الماضي، تتضمن الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية، وأبرز القرارات كان زيادة الفئات المالية الممنوحة للدعم النقدي تكافل وكرامة 15%، وزيادة استثنائية للمعاشات 600 جنيه بدلا من 300، ليتساءل العديد من مستفيدي ومستحقي المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، عن زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023.

زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، بيانا يفيد بأنّ زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023 واجبة في بداية أكتوبر، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023 تقدر بـ32 مليار جنيه، تتحملها صناديق المعشات والتأمينات، وتطبق بداية أكتوبر 2023.

كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023

ونستعرض في السياق التالي، كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.