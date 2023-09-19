إزالة 31 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع باستمرار رصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

تنفيذ 31 حالة إزالة فورية

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وممتلكات الدولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز الفتح وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وشرق حيث تم إزالة أسوارٍ وبلوكاتٍ بيضاء أو أعمدةٍ خرسانيةٍ أو فكِّ شدَّةٍ خشبيةٍ أو ردم قواعد وسملات. تم ذلك خلال حملات إزالة في هذه المراكز بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، بالإضافة إلى نوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

إزالة أعمدة خرسانية

وأوضح أنه تم إزالة 12 حالة في قرى «عرب مطير والفيما والواسطى وبصرة» التابعة لمركز الفتح، وتمت إزالة 3 حالات في قرية دوينة بمركز أبوتيج. كما تم إزالة 14 حالة تعدٍ في قرى «المعابدة الغربية، العطيات البحرية، الحمام، الشهابية» التابعة لمركز أبنوب، بالإضافة إلى إزالة تعدي في الدور السادس العلوي بمنطقة المعلمين في نطاق حي غرب. وتمت أيضًا إزالة أعمدة في أحد العقارات بشارع الهلالي في نطاق حي شرق أسيوط.