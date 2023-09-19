كيف تشارك فى معسكرات «الشباب» و«الأمم المتحدة» لتطوير مهاراتك الحياتية؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسيف» عن انطلاق معسكرات «مشواري» داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ المعسكرات تستهدف النشء والشباب لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتستهدف المعسكرات تدريب أكثر من 120 ألف من المستفيدين في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر المقبل.

وترصد السطور التالية، أهداف معسكرات مشواري والفئات المستهدفة، ومجالات التدريب في المعسكرات، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

الفئات المستهدفة

أولا:

- النشء من سن 10 لـ14 عاما، وسيتم تدريبهم على ما يلي.

- مهارات التفكير الإيجابي.

- الأساليب التحفيزية.

- التقبل.

- تعلم كيفية التعلم.

- تواصل المرسل والمستقبل.

- التواصل اللفظي وغير اللفظي.

- التفكير الإبداعي.

- مناطق التعلم

ثانيا

الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، وسيتم تدريبهم على ما يلي.

- مهارة التواصل

️- مهارة التفكير الابتكاري

️- مهارة اتخاذ القرار

️- مهارة العمل الجماعي

️- مهارة كتابة السيرة الذاتية

️- مهارة اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية الاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغبين في الاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي، عليهم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل المحافظة المقيم بها، من هذا الرابط: https://www.facebook.com/groups/261798429351845/

يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، تستهدف ضمن استراتيجيتها تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.