وفد من وزارة الرياضة يصل لشمال سيناء لتنفيذ 23 فعالية بمراكز الشباب

استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ 23 فعالية شبابية ورياضية بمراكز شباب المحافظة.

وضمن الوفد كلًا من: «اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، إيمان جابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور عمرو حداد ،مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، بحضور العميد أسامة الغندور، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة».

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شباب شمال سيناء عودونا على المبادرة والتخطيط وصنع الفارق ببرامج وأفكار ومشاريع مميزة تحقق تطلعاتهم وتساهم في تحقيق الريادة في الجمهورية الجديدة بمختلف المجالات، في ظل التشجيع الدائم لهم من قبل القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مشروعات متكاملة من السياسات

وأشاد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، بالدور الكبير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بدعم النشء الشباب في المحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي وفّرت لهم سبل النهوض الفكري، والمعرفي، والعلمي، و ضمن استراتيجية وطنية شاملة تركز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، ما جعل من مسألة تمكين الشباب في المحافظة ثقافة وطنية شاملة تخدم مختلف التطلعات، وتنظر للمستقبل بأمل وتفاؤل كما ينظر شبابها له.

وثمن محافظ شمال سيناء على حرص الدولة على دعم وتوجيهات القيادة السياسية على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق تطلعات الشباب وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا ورياضيًا وثقافيًا وعلميًا وفنيًا، مضيفًا: «حققنا قفزات مهمة في تمكينهم وتعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم، شباب سيناء القوة الإيجابية في تحقيق التنمية».

تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المتنوعة

وتتضمن فعاليات الزيارة تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المتنوعة، تبدأ بتنفيذ مبادرة (أنت الأغلى) لطلاب المدارس، المؤتمر الوطني للنشء بعنوان بناء جيل، بمركز شباب شيبانة، تفقد ملعب مركز شباب الجورة مع تنفيذ بعض الأنشطة بالمركز «برنامج مشواري - مبادرة رواد تحيا مصر للمخلفات الإلكترونية - دعم فرق التطوع والجولة للقرى العائدة».

كما تتضمن الفعاليات أيضًا تفقد ملعب مركز شباب الظهير وتنفيذ برامج «حدودنا نبضنا، اندية السكان، مركز تدريب النسور، مركز تدريب الفتاة، لقاءات القيادات والكيانات الشبابية وبرامج التعليم المدني ونادي القيادات الشبابية.

وتشمل الفعاليات تنفيذ برامج «الرواق الأزهري، فتيات ريحانة، القافلة الطبية الشاملة، وتختتم بتفقد مركز شباب الشيخ زويد لتنفيذ معارض منتجات تراثية وحرفية ويدوية، مُلتقى علمني حرفة، مهرجان الرياضة من ـجل التنمية».