وزيرة فرنسية: نسعى لوضع حلول عاجلة للحد من التغيرات المناخية

قالت مارجوت ماركارولي ممثلة وزارة ما وراء البحار الفرنسية، إن الهدف من مؤتمر الحياة من أجل المتوسط life for medeca في نسخته الثالثة، بمكتبة الإسكندرية هو وضع حلول عاجلة لتقليل الانبعاثات والتغيرات المناخية.

وأضافت ممثلة وزارة ما وراء البحار الفرنسية، في كلمتها بالمؤتمر، أن العلم يُعد أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ من خلال تشجيع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكهم.

دور وزارة النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

فيما تحدث اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزراة النقل، عن دور وزارة النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تبني الدولة المصرية لقضية تغير المناخ كأحد أهم أولوياتها وجزءاً لا يتجزأ من الخطة التى وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها 2030.

دور ترسانة الإسكندرية في تقليل الانبعاثات

في السياق، قال اللواء بحري حسام الدين قطب، رئيس ترسانة الإسكندرية، إن شركة الترسانة المصرية تعمل حاليا علي بناء قاطرات جديدة بأقل انبعاثات حرارية ومعالجة للعوادم، فضلا عن دراسة إنشاء أول قاطرة بحرية تعمل بالوقود الثنائي، ودراسة إنشاء أول محرك بحري يعمل بالهيدروجين بدلا من الوقود، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة.

وأشار رئيس ترسانة الإسكندرية، إلى إنشاء أول مكتب تصميم مصري لتصميم السفن التي تعمل بالهيدروجين والطاقات الخضراء الأخري، وإجراء دراسة جدوي لاستخدام الخلايا الشمسية لامداد الشركة بالطاقة الكهربائية وذلك كله من اجل التمهيد لعصر بحري واعي بيئياً.

جاء ذلك بحضور أن سكو نائب سفير الاتحاد الاوروبي، والدكتورة سوزان خليف، مدير التنمية المستدامة لمصر وإفريقيا بهيئة التنمية المستدامة للبحر المتوسط بإيطاليا، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ولفيف من الباحثين من عدة دول عربية وأجنبية.