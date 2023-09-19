تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لأصحاب الأمراض المزمنة، بشرط استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، التي نرصدها خلال السطور التالية بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة

- تقديم صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، وهذه الخطوة من أهم خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمنة 2023.

- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة ينقص بينه وبين العمل من قدرته على أداء العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

- استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه يوم السبت الماضي الموافق 16 سبتمبر 2023، بزيادة الفئات الممنوحة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، لتوفير سبل الرعاية للفئات الأكثر احتياجا وأولى بالرعاية.