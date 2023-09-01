تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين».. يمكن أن تصلك حتى باب البيت

في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، عملت العديد من الجهات والهيئات الحكومية على تقديم خدماتها للمواطنين، عبر الإنترنت «أون لاين» للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والمجهود، ومن بين تلك الخدمات، تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، وتقدم هذه الخدمة وزارة الداخلية، للتيسير والتسهيل على المواطنين، بدلاً من الذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني، والتكدس في الطوابير.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

وحول طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين» من البيت بدلا من الذهاب إلى السجل المدني، فجاءت كالتالي:

- تصفح موقع بوابة الحكومة المصرية من هنــــا.

- اختر أيقونة بطاقة الرقم القومي.

- تسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

- حدد طريقة سداد الرسوم المقررة.

- اضغط تأكيد.

سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

ووفقا للأسعار المعلنة لتجديد بطاقة الرقم القومي، تم تحديد تكلفة استمارة بطاقة الرقم القومي كالتالي:

- 45 جنيهًا سعر الاستمارة العادية.

- 120 جنيهًا سعر الاستمارة المستعجلة.

- 170 جنيهًا سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الفورية.

- 305 جنيهات سعر الاستمارة الفورية vip داخل المولات التجارية والمطارات.

وقت استلام بطاقة الرقم القومي «أون لاين»

يتم تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين باتباع الخطوات السابقة، ويجرى استلام البطاقة حسب نوع الاستمارة، وهي على النحو التالي:

- الاستلام خلال 15 يوم في حالة الاستمارة العادية.

- الاستلام خلال 3 أيام في حالة الاستمارة المستعجلة.

- الاستلام 24 ساعة فقط في حالة استمارة VIP.

- يتم استلام بطاقة الرقم القومي فوريا في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.

تجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق البريد

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، دون التواجد في مقر الأحوال المدنية، وذلك من خلال الإنترنت أو «كول سنتر»، عبر الاتصال التليفوني على أرقام (16582 – 90070999 – 24004400)، كما يُجرى توصيل المستند المطلوب للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.