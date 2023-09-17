محافظ القاهرة: التنسيق مع التضامن لسداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لسداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحظر حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، في العام الدراسي الجديد.

حظر حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

رفع الإشغالات

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها.

استعدادات المدارس

وشدد محافظ القاهرة على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.