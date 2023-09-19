مواعيد تسكين طلاب كلية طب في المدن الجامعية بالإسكندرية 2023

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية عن بدء تسكين طلاب الفرقة الثانية والثالثة بكلية الطب في المدن الجامعية اعتبارا من الخميس 21 سبتمبر الجاري، وذلك وفق لتقسيمة كل الطلاب بنين وبنات، بالإضافة إلى إعلان المصروفات.

تسكين طلاب طب في المدن الجامعية

وبحسب بيان إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، فإنه سيتم تسكين الطلبة بنين بنفس المبنى المقيم به العام الماضي، وفيما يخص الطالبات بنات فسيتم تسكين الفرقة الثانية بمدينة سموحة طالبات، بينما الفرقة الثالثة بمدينة الشاطبي طالبات، المبنى الجديد.

مصروفات المدن الجامعية بالإسكندرية

- طالب قديم له تأمين: مبلغ 1240 جنيها.

- طالب ليس له تأمين: مبلغ 990 جنيها + 1000 جنيه تأمين

- المبلغ يشمل المصروفات الإدارية السنوية + مبلغ الإقامة عن شهر سبتمبر فقط.

تعليمات المدن الجامعية بالإسكندرية

- الطلاب القدامى من مناطق نائية محافظة الإسكندرية عليهم مراجعة مسؤولي التسكين طلبة وطالبات.

- الطلاب المقيمين بدار الضيافة والإسكان الاقتصادي عليهم مراجعة مسؤولي الدار لمعرفة المصروفات.

- يبدأ صرف التغذية اعتبارا من 2023/10/1، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين الإقامة بالتغذية أو الإقامة فقط ولمرة واحدة.