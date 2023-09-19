«الصحة» توضح أفضل وقت لإجراء فحوصات قبل الزواج.. «اطمن على نفسك»

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة إجراء الفحوصات بالنسبة للمقبلين على الزواج، والاستعداد لإجراء الفحص الطبي بوقت كافٍ قبل الزفاف، للكشف المبكر عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية.

ووجهت وزارة الصحة، المقبلين على الزواج، بالحرص على إجراء التحاليل، كما أوضحت أفضل وقت لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج.

أفضل وقت لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

وذكرت وزارة الصحة، أن أفضل وقت لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج يكون قبل عقد القران بـ6 أشهر، وتشمل الفحوصات، الكشف عن الأمراض غير السارية «السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة»، والأمراض المعدية «فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري».

أماكن إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في القاهرة

- مركز طبي المحكمة بالنزهة.

- مركز الزهراء بمصر القديمة.

- مركز طبي طرة في طرة.

- مركز طبي 5 في مايو 15.

- مركز 100 م بالشروق.

- مركز أسمرات 2 بالمقطم.

- مركز طبي المعصرة بالمعصرة.

- مركز طبي الخبيري بالمعادي.

- مركز طبي باب الشعرية بمنطقة باب الشعرية.

- مركز منشأة ناصر بمنشأة ناصر.

- مركز طبي الأميرية بالأميرية.

- مركز طبى سراي القبة بالزيتون.

- مركز رعاية طفل مصر القديمة بالسيدة زينب.

- مركز طبي صقر قريش بالبساتين.

- مركز طبي الدلتا بالسلام 1.

- مركز طبي النهضة القديمة بالسلام 2.