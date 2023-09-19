«الصحة» تنشر دليلا إرشاديا بشأن تخزين الأدوية: راجع «الصلاحية» شهريا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن تخزين الأدوية، وذلك في دليل إرشادي أعدته متعلق بتخزين الأدوية، وذلك من أجل سلامة الدواء والمريض تبدء من التخزين الصحيح للأدوية، مشيرة الى أن التخزين السليم للأدوية يأتي من خلال درج جاف ولا يصل الى الشمس بشكل مباشر.

مراجعة الأدوية قبل الاستخدام حال تخزينها

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، أنَّه لابد من مراجعة الأدوية قبل الاستخدام في حال تخزينها، وبشكل شهري لإزالة المنتهى صلاحيته، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة .

مراجعة التفاعلات الدوائية

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه عند استخدام الأدوية لابد من مراجعة التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية، مشيرًا إلى إمكانية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة الدواء.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية الاحتفاظ بقائمة الأدوية الخاصة بك إذا كنت تتابع مع أكثر من طبيب، محذرة من تناول أي دواء خاصة المضاد الحيوي في حال الإصابة بأي أمراض دون الرجوع الى الطبيب المختص للوقاية من أي مضاعفات يمكن أن تحدث.