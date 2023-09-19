محافظ المنوفية: وفرنا 235 فرصة عمل للشباب خلال أغسطس

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى توفير 235 فرصة عمل، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم.

توفير فرص عمل في المنوفية لمساعدة الشباب

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى دائماً لإتاحة المزيد من فرص العمل للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

حصر الوظائف المتاحة في المنوفية

ووجه محافظ المنوفية إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب، وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشفت إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين.