ترخيص 18 مشروعا زراعيا وتوزيع 63 ألف طن أسمدة في المنوفية 

تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقي الخصوصية بأرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة كافة، لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، جرى الانتهاء من تطهير 6 كيلوات و300 متر من المساقي.

تطهير أكثر من 6 كيلو مساقي في المنوفية

وأشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقي الخصوصية بنواحي المحافظة، تقدر بـ6 كيلوات و300 متر، وشمل التطهير مسقتي الساحل والجنينة بمركز الشهداء، ومسقة النشو وأبو زيد والشروة بنواحي كفر الشيخ شحاتة وبمم بمركز تلا، مسقة الشياخة بلبيشة بأشمون، وذلك خلال أسبوع لخدمة مساحة 503 أفدنة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع المخلفات كافة ونواتج التطهير أولاً بأول، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

توزيع 63 ألف طن أسمدة في المنوفية

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 63 ألف طن نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة، اعتبارًا من بداية الصرف للموسم الصيفي وحتى 13 سبتمبر، مؤكدًا توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية بلغت ما يزيد عن 14 ألفًا و410 أطنان يوريا ونترات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج 18 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن – مصانع – محلات أعلاف، وإجراء معاينات ميدانية لـ9 مزارع «دواجن، ماشية، مصانع» لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص، في إطار تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة.