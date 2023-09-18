10 معلومات عن بديل محمد صلاح المنتظر في ليفربول.. «يملك لقب وحيد» (فيديو)

لايزال للحديث بقية في قصة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، في ظل تمسك اتحاد جدة بالحصول على خدمات الفرعون المصري، رغم العراقيل والتحديات، لذلك يخطو ليفربول خطوات حثيثة نحو إيجاد بديلًا مناسبًا لسد فجوة الرحيل المرتقب.

كلوب يبدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاح

منذ انطلاق مشروع يورجن كلوب مع ليفربول عام 2015، وهو يعتمد بشكل كامل على الصفقات الواعدة، مثلما فعل مع محمد صلاح، الذي حصل على توقيعه في ظل تألقه رفقة روما، ونجح في جعله على رأس قائمة أقوى المهاجمين حول العالم، وهو ما يسعى لتنفيذه مع بديل الفرعون المصري.

من هو نجم وست هام بديل محمد صلاح المرتقب

يورجن كلوب رغم تأكيده على عدم وجود أي فرصة للتنازل عن خدمات محمد صلاح، إلا أنه لايزال يؤمن بضرورة إيجاد بديل قوي قادر على سد الفجوة التي سيسببها غياب الفرعون المصري، ولعل جارود بوين نجم وست هام يونايتد، الأقرب للعب هذا الدور، بحسب الصحفي الأمريكي بن جاكوبس.

بدأ جارود بوين مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى بقميص وست هام يونايتد، بعدما كان حبيسًا للتشامبيونشيب طوال حياته الكروية التي بدأها من أكاديمية نادي هيرفورد تحت 19 عامًا، ثم انتقل إلى هال سيتي عام 2014، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع هيرفورد.

ويرغب يورجن كلوب في زيادة معدل أهداف الريدز، والذي تأثر بعد رحيل الثنائي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ ثم النصر وروبرتو فيرمينو إلى أهلي جدة.

10 معلومات عن جارود بوين

الاسم: جارود بوين.

العمر: 26 عامًا.

الجنسية: إنجليزي.

المركز: جناح أيمن.

النادي الحالي: وست هام يونايتد.

الطول: 1.82.

أندية مثلها:

هيرفورد- هال سيتي - وست هام يونايتد.

القيمة السوقية: 38 مليون يورو.

تاريخ الإصابات: إصابة وحيدة في الركبة - عام 2020.

البطولات: لقب وحيد (دوري المؤتمر الأوروبي).