بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح.. وإيطاليا «ضيف شرف» الدورة الثامنة

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، قبل قليل، جيث جرى إعلان اختيار إيطاليا «ضيف شرف» الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامته منتصف نوفمبر المقبل.

يحضر المؤتمر مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنانة الدكتورة سميرة محسن، وعدد من رجال السفارة الإيطالية، والفنان ميدو عادل، والفنان محسن منصور، ومن المقرر كشف تفاصيل وفعاليات المشاركة الإيطالية خلال الدورة المقرر انعقادها من خلال المسؤولين عن السفارة الايطالية.

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وتُقام نسخة المهرجان هذا العام في نوفمبر المقبل، وتتضمن مسابقات رسمية، فضلا عن مشاركة كبيرة من دولة إيطاليا في عدد من العروض المسرحية العربية.