«التعليم»: اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا وفقا لشروط عالية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن جودة التعليم ومستوى الخريجين بالمدارس الدولية للتنكولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم تنمية مهارات الطالب على جميع الأصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل ولكن لتطوير أنفسهم.

الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت

وأكد الوزير، خلال كلمته باحتفالية إطلاق معسكر إعداد طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون من عدد من أدوات المعرفة والمهارات، لافتًا إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر تغيرت وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

التعليم الفني يؤدي دورا كبيرا في تنمية المجتمع

وتابع أنه يتم اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا دائما وفقا لشروط واختبارات عالية، مؤكدا أن التعليم الفني يؤدي دورا كبيرا في تنمية المجتمع والنهوض به.