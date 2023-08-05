بدء اجتماعات الدورة 31 للجنة المصرية الأردنية المشتركة في عمان

اجتمعت اللجنة الفنية للجنة التحضيرية المصرية الأردنية المشتركة للجنة العليا في دورتها الحادية والثلاثين في العاصمة عمان.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في بيان، إن الاجتماعات بحثت كافة الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ترأس الاجتماعات الفنية عن الجانب المصري مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي طارق الشعراوي، وعن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

بحث زيادة التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي

وعقدت اللجنة جلسات قطاعية مكثفة على مدار اليوم؛ بحثت بشكل تفصيلي التعاون الثنائي وآليات زيادة التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وكذلك الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، وكذلك الشراكة الرباعية، الذي يضم بالإضافة إلى مصر والأردن كل من الإمارات والبحرين.

من جانبها، قالت الزعبي، إن اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقادا ومتابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه والتوصل إليه من اتفاقيات ووثائق تؤطر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أن اللجنة بحثت ملفات التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، موضحة أن اللجنة سترفع خلاصة أعمالها إلى اللجنة التحضيرية للجنة العليا التي من المقرر عقد اجتماعاتها غدا الأحد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.

العلاقات بين القاهرة وعمان

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، قد أشاد بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وعمان مثال يحتذى للتعاون العربي العربي، والتي تشهد تطورات واضحة في كافة المجالات بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني.

وقال الشمالي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل ساعات من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان بدورتها الـ31، إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ستلتئم في العاصمة عمان برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة على أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري.