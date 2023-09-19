كاتب صحفي: مصر تكثف جهودها على المستويين السياسي والإنساني لحل الأزمة السودانية

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، على استمرار وتواصل الجهود لدعم السودان، موضحا أننا نشهد تنامي ملحوظ للدور المصري على الصعيدين السياسي والإنساني، مضيف أن الجهود السياسية تستهدف دعم الاستقرار الداخلي في السوادن من خلال الجهود الدبلوماسية، ودعم جهود المجتمع الدولي والإقليمي بهدف إيجاد صيغة لعبور الأزمة داخل السودان، منوها إلى أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود الإنسانية لمصر لكونه تشكل أهمية كبرى.

مصر داعمة للاستقرار الداخلي في السودان

أضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر داعمة للاستقرار الداخلي في السودان وتسعى لوقف إطلاق النار، وهناك اتصالات بين القيادة المصرية وكل دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مصر نحجت في حشد كل دول الجوار السوداني، وكلهم اجمعوا على أولويات تحقيق الاستقرار في الداخل السوداني.

ثوابت الدبلوماسية المصرية في الأزمة السودانية

تابع «رائف» أن فكرة عدم التدخل في الشئون الداخلية بالسودان والحفاظ على سيادتها من أهم البنود التي كانت موجودة في مؤتمر دول الجوار، مشيرا إلى أن مصر تساند الأشقاء سواء السودان أو الدول العربية الأخرى، حفاظا على سيادة هذه الدول، وذلك يعد أحد ثوابت العمل الدبلوماسي المصري.