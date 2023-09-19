رئيس جامعة المنصورة: نسعى للتميز وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والوفد المرافق له، لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة ،فرق العمل، الابداع والابتكار.

وأشار «خاطر» إلى أن هدف الجامعة في خطتها الاستراتيجية هو التميز من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة مصر للتميز الحكومي، وحرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

تاريخ جامعة المنصورة

وأشار إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق، إذ تتميز أنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 ألفا بمرحلة الدراسات العليا، وحصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامجًا نوعيًا منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجي الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية والفرنسية.

من جانبه، أشار السفير هشام بدر إلى تعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة، وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية.

وأوضح أن إطلاق جوائز التميز الداخلي في دورتها الثانية يهدف لاستكمال مسيرة تعميق ثقافة التميز، وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.