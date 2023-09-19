ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب دسوق، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب شباس الشهداء بمشاركة عضوات نادي الفتاة.

تنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تُنظم وزارة الشباب والرياضة المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات

أدارت الورشة مدربة الاكسسوارات الهاندميد سمر وهدان، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعة تنفيذ محمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق.