تحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أعلن اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمراكز المحافظة.

تحصين المواشي ضد الأمراض

وقال مدير مديرية الطب البيطري إنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت أعمالها 15 يوليو الماضي، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال 9 أسابيع مضت، بتحصين 544 ألفا و697 رأس ماشية، حيث تم تحصين 277 ألفا و103 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية، و267 ألفا و594 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم ترقيم وتسجيل 12162 رأس ماشية.

التوعية بأهمية تحصين المواشي

وأشار إلى أن المديرية نفذت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 6180 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

الانتقال للمربين في منازلهم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.