محافظ الشرقية يعلن تنظيم معارض أهلا مدارس في كل المدن.. «تخفيضات 30%»

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقامة معارض أهلًا مدارس في جميع المراكز والمدن لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور.

مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وقال محافظ الشرقية إن معارض أهلاً مدارس تضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وكراسات وأقلام وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطلاب، بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

رفع المعاناة عن المواطنين

وأوضح المحافظ أن الهدف من إقامة معارض أهلا مدارس رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات الطلاب من المستلزمات الدراسية بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق.

جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمراكز «الزقازيق - كفر صقر - أبو كبير - مشتول السوق - فاقوس - الحسينية - بلبيس - منشأة ابو عمر - منيا القمح»، انتهت من إقامة معارض أهلاً مدارس لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.