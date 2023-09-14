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عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس بتطوير مشروعات قطاع الأعمال العام تدعم الاقتصاد

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:21 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة الغزل والنسيج والحديد والصلب، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية.

تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام

وأضاف في تصريحات صحفية أن تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام يعمل على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في عملية التنمية الشاملة 

وأكد ضرورة الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، للنهوض بالصناعات الوطنية سواء الغزل والنسيج أو الحديد والصلب، مشددا على وضع خطط استراتيجية محكمة وتنمية الكوادر العاملة بتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة للاستفادة منها.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني منذ زمن طويل من سوء الإدارة، وتوقف العمل في بعض القطاعات التابعة لها، نظرا إلى التعثر المالي أو التوقف عن تحقيق أرباح وفقا لظروف كل شركة.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل للشباب.

 

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