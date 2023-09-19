انفصال فني بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان المقبل

حرصت ياسمين عبد العزيز على دعم زوجها أحمد العوضي في تجربته السينمائية الجديدة مع المخرج خالد يوسف التي يعود بها إلى السينما، واختار المخرج، أحمد العوضي لبطولة فيلم «الإسكندراني» المأخوذ عن نص للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في أول بطولاته السينمائية، ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبداالله، خالد سرحان، محمود حافظ ومحمد رضوان.

وكشف أحمد العوضي أنه عرض سيناريو الفيلم على ياسمين عبد العزيز، لكنها لم تتدخل في أي تفاصيل، على حد تعبيره، معبرًا عن سعادته بالعمل في فيلم يحمل توقيع المخرج خالد يوسف ونصا للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

انفصال فني مؤقت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ولن يرى الجمهور ثنائية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في موسم الدراما الرمضانية 2024، إذ كشف «العوضي» أن هناك انفصالا فنيا مؤقتا بين الزوجين خلال الفترة المقبلة.

أعمال جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وعن الانفصال الفني بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أكد الأخير أنه كان بالاتفاق بينهما: «لن يجمعنا عمل درامي جديد في رمضان 2024.. وذلك بالاتفاق بيننا»، بالرغم من النجاح الذي حققاه معًا في «اللي مالوش كبير» في رمضان 2021، و«ضرب نار» في رمضان 2023.

وأوضح العوضي: «هذا لا يعني أننا لن نعمل مع بعض مرة أخرى، لكن قد نعود في حال وجود نص جيد يسمح بتعاوننا معا مرة أخرى».