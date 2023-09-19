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سحب فيلم «تاج» للفنان تامر حسني من دور العرض

كتب:

ضحى محمد
03:12 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
فيلم تاج

فيلم تاج

قررت الشركة المنتجة سحب فيلم «تاج» للفنان تامر حسني من دور العرض، بعدما حقق إيرادات ضعيفة خلال الأيام الماضية، وصلت إلى 45 مليون جنيه منذ بداية عرضه. 

إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني

وحقق فيلم «تاج» من بطولة الفنان تامر حسني أول أمس ما يقرب من 648 جنيه فقط، ما أدى إلى رفعه من دور العرض، وذلك بسبب استقبال دور العرض عدد من الأعمال الفنية المهمة خلال موسم الصيف .

أحداث فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو، يعاني مشكلات كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الشرير، ويتمتع كل منهما بمقومات خارقة للطبيعة، يستغلها كل واحد منهما بطريقته، ويستغلها تاج لمساعدة الغير وخدمة الناس، فيما يستغلها هارون في الشر، وتقع عدة أزمات بينهما، وكل ذلك في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.

أبطال فيلم تاج

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.