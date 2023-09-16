فيلم تاج لتامر حسني في المركز الأخير بإيرادات 912 جنيها أمس

يواصل فيلم تاج هبوطه في الإيرادات في شباك التذاكر بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعله مهددا بسحبه من دور العرض السينمائية خلال أيام قليلة ليخرج من منافسة موسم أفلام الصيف.

فيلم تاج في المركز الأخير

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن فيلم تاج في المركز الأخير منذ فترة ونفس الأمر حدث يوم أمس الجمعة الموافق 15 سبتمبر فقد جاء أيضا في المركز الأخير بمبلغ 912 جنيها فقط لا غير.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وساندي وشيرين وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق .

ويشارك فيلم تاج في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام منها بيت الروبي لكريم عبد العزيز ووش في وش لمحمد ممدوح والعميل صفر لأكرم حسني وفوي فوي فوي لمحمد فراج ومستر إكس لأحمد فهمي والبعبع لأمير كرارة وأولاد حريم كريم لمصطفي قمر ومرعي البريمو لمحمد هنيدي وغيرهم.