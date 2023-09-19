طريقة المشاركة في مبادرة أشبال مصر الرقمية للنشء مجانا.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم والمشاركة في مبادرة «أشبال مصر الرقمية للنشء» مجانا، لأعضاء مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وترصد السطور التالية، أهداف المبادرة والفئات المستهدفة وكيفية المشاركة وفق ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها فيس بوك، كما يلي.

الفئات المستهدفة من مبادرة مصر الرقمية

- تستهدف المبادرة طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوى على مستوى محافظات الجمهورية.

- الاشتراك في المبادرة مجانًا لأعضاء مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

كيفية المشاركة في مبادرة مصر الرقمية للنشء

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّه يتم التقدم لمبادرة مصر الرقمية للنشء من خلال موقع المبادرة الرسمي WWW.dec.gov.eg.

شروط القبول في مبادرة مصر الرقمية للنشء

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنّه يتم قبول المتقدمين للمبادرة وفق أسبقية التسجيل.

أهداف مبادرة مصر الرقمية للنشء

ولفتت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّ المبادرة تستهدف إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل، في ضوء ضوء اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وبناء مصر الرقمية.

مجالات مبادرة مصر الرقمية

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ مبادرة أشبال مصر الرقمية تقدّم مهارات تكنولوجية متقدمة في مجالات الروبوتات والأنظمة المدمجة وتطوير صفحات الويب والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والأمن السيبراني والفنون الرقمية.