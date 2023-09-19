محافظ الفيوم يكرم عددا من المزارعين في احتفال عيد الفلاح

كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، عدد من الفلاحين والمزارعين المتميزين في زراعة المحاصيل المهمة خصوصًا القمح، وبنجر السكر، والأرز، والبصل، والذرة، والقطن والنباتات الطبية والعطرية من جميع مراكز المحافظة.

كما كرم أيضا السيدات المتميزات من أصحاب المهن والحرف اليدوية، حيث منحهن شهادات التقدير ودروع التميز تقديرًا لدورهم البارز في دعم التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالات المحافظة بعيد الفلاح الـــ71 التي نظمتها نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة، بحضور بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.

محافظ الفيوم يهنئ الفلاحين بعيدهم

وهنأ محافظ الفيوم، فلاحي ومزارعي المحافظة بعيدهم الــ71، معربًا عن بالغ سعادته لتواجده وسط هذه الفئة المتميزة من الشعب، ومشددًا على أنّ الفلاح المصري هو عصب التنمية، وأنّ مصر تفخر وتعتز بالمزارعين والفلاحين.

تعزيز دور الفلاح للنهوض بالثروة الزراعية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ الدولة بكامل أجهزتها تسعى لدعم وتوفير كل مايلزم الفلاح المصري، لتعزيز دوره في النهوض بالثروة الزراعية المصرية مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا التصدير للخارج.

الفلاح رمز الشخصية المصرية

ولفت محافظ الفيوم إلى أنّ الفلاحين هم أصحاب فضل على المصريين جميعًا بطيبتهم وعرقهم، مُشيرًا إلى أنّ عيد الفلاح المصري هو مناسبة لتأكيد دوره الكبير في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مؤكدًا على أنّ الفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية الذي يرتبط بأرضه ودفاعه عن حقه.ضرورة الحصول على أعلى عائد وكشف أنّهم يعملون جاهدين لضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من الزراعات التي ينتجها، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج، خصوصًا أنّ الفلاح المصري دائمًا يبدع في مجالات الزراعة، واستنباط محاصيل وزراعات جديدة لم تُزرع في الماضي، والأساليب العلمية الحديثة.

الرئيس السيسي يهتم بملف الزراعة

وأكد المحافظ، أنّ ملف الاقتصاد الزراعي يعد أحد أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، مشيدًا بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داخليًا وخارجيًا للارتقاء بحياة المواطن المصري خصوصًا المزارعين والفلاحين، مؤكدًا اعتزازه بأهل القرى الريفية في الفيوم خاصة ومصر عامة، خصوصًا أنّهم دعامة الانتماء الصلب لمصرنا الغالية.

وذكر محافظ الفيوم، الدور الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة، موضحًا أنّ الفيوم تُعرف وتتميز بكل ما له علاقة بالإنتاج الزراعي، والحيواني، مناشدًا المزارعين والفلاحين بضرورة الحفاظ على كل شبر من أرض مصر الزراعية الخصبة نظرًا لكونها مصدر مصر الأمن الغذائي لمصر.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد محافظ الفيوم، معرض المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة، والذي يحتوي على عدة منتجات زراعية، ومبيدات فطرية وحشرية، وتقاوي، وبذور، ومبيدات حشائش، وسجاد وخوص، وعسل ومخللات، ومنتجات يدوية وحرفية، وغيرها، وكذا منفذ بيع اللحوم الطازجة والسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

.جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، والمهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وعدد كبير من الفلاحين والمزارعين والسيدات أصحاب الحرف والمهن اليدوية.