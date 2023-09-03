حزب الإصلاح والنهضة يشارك في فعاليات المحور السياسي للحوار الوطني اليوم

يشارك، اليوم، وفد من حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في فعاليات الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور السياسي للحوار الوطني.

ويضم الوفد النائب محمد إسماعيل، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسي، وأحمد العناني، أمين لجنة العلاقات الخارجية بأمانة السياسات، كمتحدثين بالجلسات، إضافة إلى مشاركة كل من عبدالرحمن هشام، أمين مساعد شباب القاهرة الكبرى، وفتحي أبو طويلة، أمين مبادرة القيادات المحلية بالبحيرة، وناصر فؤاد، مسؤول لجنة الشباب بالأكاديمية السياسية.

قانون الأحزاب السياسية

وتأتي الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شؤون الأحزاب» بلجنة الأحزاب السياسية، وبالتوازي تقام الجلسة الثانية بعنوان «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير» بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

حزب الإصلاح والنهضة

يذكر، أن حزب الإصلاح والنهضة أعد من قبل ملفا متكاملا ضم رؤيته للقضايا والملفات التسعة عشر المطروحة على مائدة الحوار الوطني ورفعها لأمانة الحوار، كما نظم عددا من الصالونات السياسية وورش العمل واللقاءات المطولة مع الأحزاب والقوى السياسية لطرح الرؤى وتقريب وجهات النظر.