بلوجر سعودي يساعد اللاجئين وذوي الهمم.. السر في «السوشيال ميديا»

عالم السوشيال ميديا وتحرير الفيديوهات أصبح أكبر من الاستيعاب وفي حين يكون أغلب المحتوى غير هادف، أملا في تحقيق ربح سريع، لا زال هنام بعض الأشخاص يحرصون على تقدم محتوى هادف، يحاولون من خلاله مساعدة الناس، وبين التوعية بالمرض وزيارة المرضى، اختار البلوجر السعودي أحمد حسين المصعبي، مساعدة سكان المخيمات والمستضعفين الذين لا يجدون طرق لكسب قوت يومهم.

محتوى كوميدي تقليدي.. خرج عن المألوف

رغم دراسة البلوجر السعودي القانون، فهو يهوى السوشيال ميديا وتحرير الفيديوهات، وقررصناعة فيديوهات كوميدية ومقالب، وكانت بدايته عندما انتشر له مقطع فيديو تخطى الـ20 مليون مشاهدة، يحتوى على «مقلب» بينه وبين أحد أصدقائه، ومنذ ذلك الوقت احترف أحمد تحرير المقاطع المصورة مع أصدقائه، ولكنه قرر استغلال شهرته في فعل الخير.

فعل الخير يساعد أحمد على المواصلة

مساعدة أصحاب المخيمات، وذوي الهمم هو ما يبرع فيه أحمد البالغ من العمر 31 عاما، بحسب حديثه لـ الوطن، سواء في سوريا أو أي بلد خليجي أو عربي، يريد أن يلفت الانتباه إليهم، وإلى معاناتهم وما يعيشوه بشكل يومي، لذا فهو يخرج في بث مباشر من تلك المخميات ليحكي عنها، بل زاد إلى ما هو أكثر من ذلك وبدأ في مساعدتهم بشكل فعلي.

في فيديو شاركه عبر منصة تيك توك، أوضح البلوجر أحمد حسين كيف استطاع تعليم مسنة تعيش في مخيم بسوريا، جني الأموال عن طريق «البلوجينج» على السوشيال ميديا، وخرج معها في لايف أدر عليها الأموال، وعلمها طرقا بسيطة من خلالها يمكنها تأمين دخل لها عن الطريق السوشيال ميديا، وهكذا يشعر أحمد بأنه يقدم رسالة تجمع بين تقديم الكوميديا ومساعدة الناس.

دعوة رسمية لدعم ذوي الهمم

في النهاية بائت مساعي أحمد حسين بالنجاح، فتلقى دعوة رسمية من الأميرة نوف بنت مقرن لحضور حفل يتبع لجمعية ذوي الهمم التي تديرها، وذلك لعمل بث مباشر من الاحتفالية، وتوعية الناس حول دورها، وكذلك كيفية رعاية ذوي الهمم وإعطائهم الطاقة الإيجابية والوعي الكافي، ونشر تلك الفيديوهات ليشاهدها ملايين البشر.