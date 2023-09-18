«معلومات الوزراء»: 474 مليار دولار حجم السياحة الرقمية خلال عام 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ سوق السياحة الرقمية اتسعت خلال السنوات الماضية متأثرة بتفشي جائحة «كوفيد - 19» التي فرضت على الأطراف الفاعلة في القطاع، بدايةً من الجهات التنظيمية إلى الفنادق وشركات الطيران ومواقع السفر والشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في تبني تقنيات التحول الرقمي المتقدمة والاستخدام الذكي للبيانات.

إعادة بناء قطاع السياحة بشكل أكثر استدامة في أعقاب الجائحة

وأشار إلى أنَّ تلك التقنيات ساهمت في إعادة بناء قطاع السياحة بشكل أكثر استدامة في أعقاب الجائحة، بجانب خلق بيئة مواتية تسهل على السياح التغلب على التحديات التي نتجت عن الجائحة من خلال متابعة مناطق تفشي الجائحة وتسهيل حجز الرحلات السياحية والانتقال بين الوجهات السياحية المختلفة.

متوقع وصول القطاع إلى 521 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023

ولفت المركز، وفق تقرير صادر عنه، إلى أنَّ ذلك قد انعكس على قطاع السياحة الرقمية على حجم سوق السفر عبر الإنترنت والذي بلغ نحو 474.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، كما يتوقع أن ينمو القطاع ليصل إلى نحو 521 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، ثم ما يقرب من التريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.