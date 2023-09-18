«غرفة السياحة»: 28 ألف مصري أدوا العمرة منذ انطلاق الرحلات في 5 سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ عدد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة منذ بدء الرحلات في 5 سبتمبر الجاري وحتى الآن، بلغ نحو 28 ألف مواطن، وفقا للإحصاءات الصادرة من البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، موضحا أنّ الأسبوع الجاري سيشهد سفر نحو 12 ألف مواطن للعمرة، بعد مراجعة برامج العمرة الخاصة بها من قبل إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار وبوابة العمرة.

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الأسبوعين الماضيين جيد للغاية، قياسا بأنّ موسم العمرة لا زال في بدايته، موضحا أنّ أعداد المسافرين إلى العمرة سيبدأ في التراجع النسبي بداية من الأسبوع المقبل، بسبب قرب العام الدراسي.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ معدلات رحلات العمرة ستظل متوسطة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023ـ على أن تشهد زيادة كبيرة خلال شهر يناير المقبل، خاصة خلال إجازات منتصف العام الدراسي.