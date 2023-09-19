«الأحرار الإشتراكيين» يؤيد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء

أعلن حزب الأحرار الاشتراكيين، دعمه الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي، ووضع ركائز تطوير نواحي المجتمع في التعليم والصحة وإتمام البناء السياسي الديمقراطي لدعائم الديمقراطية والحريات، وتعظيم مبادئ الدستور الحاكمة لحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية المنصوص عليها بالمتدتين 87 و92 من الدستور الحالي.

وأكد الحزب في بيان عنه، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقه حماية الوطن من مآرب الإرهاب الأسود، وفي الوقت ذاته أقام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصري، ولبى نداء الوطن بإقامة مشروعات صناعية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي، وشيّد مشروعات قومية عملاقة في مجالات الزراعة والإنتاج، كما جعل من مصر دولة قوية لها جيش يملك قوة الردع الكاملة في مواجهة التهديدات التي قد تمس الأمن القومي المصري، وأصبح الجيش يمتلك الأسلحة المتطورة التي وضعت الجيش بين الدول المتقدمة على مستوي العالم عسكريا.

وأضاف حزب الأحرار الاشتراكيين، أنّ الرئيس السيسي نفذ برامج اجتماعية كبيرة لشعوره بالمواطن المصري وما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة، وأصدر العديد من القرارات وحزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة، وآخرها تلك الحزم التي أطلقها في قرية سدس الأمراء ببني سويف، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه، كما أصدر قراراته بتطوير القرى المصرية من خلال برنامج حياة كريمة وتنفيذ برنامج 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض المستوطنة، كما شيّد العديد من الجامعات الأهلية في جميع المحافظات لرفع مستوى التعليم.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي نجح في عمل علاقات دولية رشيدة تقوم على إعلاء مصالح الدولة المصرية والحفاظ على أمنها القومي باعتباره خط أحمر لا يجوز المساس به، ويشهد الحزب بإنجازات الرئيس في مجالات الكشف عن الغاز والبترول وإنتاج الطاقة الكهربية وإقامة البنية السكانية السليمة بالقضاء على العشوائيات وتوفير السكن للشباب.