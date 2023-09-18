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رئيس مجلس القبائل والعائلات: الشعب المصري تحمل كل المشاق بعد حرب 1967

كتب:

مريم جاد
09:05 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه عند الحديث عن سيناء لا بد من الوضع في الاعتبار الفترة التي أعقبت حرب 1967 وحرب الاستنزاف، فقد عانى الشعب في هذه الحقبة كثيرا.

لم تكن التنمية الحقيقية موجودة حتى عام 1973

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «كان هناك كلمة واحدة وهي أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي، لم تكن التنمية الحقيقية موجودة حتى عام 1973، والشعب المصري عاطفي جدا، والتف وراء قيادته وتحمل كل المشاق والصعوبات، كما قدم الجنود بطولات تكتب في التاريخ بأحرف من نور».

المرحلة تُدرس فقد كان فيها حرب وصبر على الحرب

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه المرحلة تُدرس؛ فقد كان فيها حرب وصبر على الحرب، وكانت هناك مرارة هزيمة، ولم يكن الاقتصاد في أقوى حالاته حتى وصلنا إلى مرحلة من 1970-1973 والتي كان فيها الاستعداد للحرب.

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بقلم مريم جاد