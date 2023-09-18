حزب إرادة جيل: متمسكون بالرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، تفاصيل إصدار بيان لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «متمسكين بالرئيس لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات».

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن كل أعضاء الحزب وشبابه متمسكين بالرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه وحتى يشعر المصريون بثمار التنمية.

ملف الأمن والأمان أهم إنجازات السيسي

ولفت إلى أن أهم ما أنجزه الرئيس السيسي هو ملف الأمن والأمان وتخليص مصر من الفوضى التي وضعتنا فيها الجماعة الإرهابية.

وواصل: «لولا الأمن والأمان ما كانت المشروعات والتنمية والبناء والعمران»، مضيفا أن علاقة الرئيس طيبة بالمصريين ومتواضع ويحظى بحب غير عادي من المواطنين.