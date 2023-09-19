«حماة الوطن»: نؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لجني ثمار التنمية

أعلن الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، تأييد أمانة الحزب ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج الرئيس السيسي لاستكمال النجاحات التي بدأها ومواجهة التحديات التي تحيط بالوطن، واستمرار زعامة وريادة مصر للمنطقة والقارة الإفريقية.

جني ثمار المشروعات

وقال «الزهار»، إن المرحلة المقبلة ستكون لجني ثمار ما قامت به الدولة من جهود خلال السنوات الماضية خاصة بمشروعات التنمية، واستكمال سلسلة الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية، والحفاظ على استقرار الدولة وحمايتها من الأخطار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على مصر والعبور بها بأمان من خطة ومؤامرة كانت تهدف للنيل من استقرارها وأمنها.

الرئيس وضع اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة

وأشار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بمصر وشعبها في هذه المرحلة الحرجة، ونجح في وضع اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة التي بصدد الدخول إليها حاليا، مؤكدا أنه منذ التكليف الشعبي الأول والالتفاف الجماهيري العظيم حول الرئيس السيسي، والرجل لم يخلد يومًا إلى الراحة في سباقه مع الزمن وسعيه الدؤوب إلى بناء دولة عصرية تصنع المعجزات من جديد.

المرحلة المقبلة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة

وأوضح أن الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن، كما أنه يعد رجل المرحلة المقبلة لأنه لديه القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن إلى أن الشعب المصري شاهد مدى الجهد الدؤوب المخلص من الرئيس السيسي والذي أحدث طفرة نوعية في كافة المجالات، مشيرا إلى دعمه للرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار السنوات الماضية.