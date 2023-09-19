محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلا مدرستي» في مدرسة بإدارة غرب التعليمية

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلاً مدرستي» بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية وأحذية وشنط وسلع غذائية وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 30 و40%.

افتتاح معرض «أهلا مدرستي» غرب كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي بأسعار مخفضة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض «أهلاً مدارس» بالمراكز والمدن، لافتا أنه جرى افتتاح 5 معارض «أهلاً مدارس»، وجار افتتاح بقية المعارض بالمدن.