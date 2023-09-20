«الفلاحون».. كتاب عن «القومي للترجمة» يسجل بطولات منسية في مصر

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «الفلاحون» في طبعته الثانية للمؤلف هنري حبيب عيروط، ترجمة محيي الدين اللبان، ووليم داوود مرقص، والكتاب يسجل بطولات الشعب المصري بمختلف الأقاليم، والمشروعات القومية التي شارك بها الفلاحون مثل حفر قناة السويس وبناء السد العالي.

وجاء على غلاف الترجمة: «من حق التاريخ أن يسجل جهود الفلاح لا فوق بساط الأرض الأخضر ولا من وراء الثورة الزراعية والحيوانية، بل ليسجل له نتاج سواعده في شق الترع والجسور وتعبيد الطرقات وتهذيب مجري النهر، بما أنشأ من سدود ويسجل له جهوده في إقامة العمارة في المدن المختلفة والحصون العتيدة والقلاع المتناثرة في العواصم المصرية من فجر التاريخ إلى يومنا الراهن».